Запасов нефти на территории Евросоюза хватит на 90 дней

Подсчитано количество нефти, которое находится на территории Европы, а также на сколько дней ее хватит. В Еврокомиссии отметили, что нефти в ЕС хватит на 90 дней, кроме того, риски для безопасного снабжения отсутствуют.
По некоторым данным, объемы запасов нефти и нефтепродуктов в Евросоюзе составляет 955 млн баррелей.
"Нет обозримого риска для безопасности поставок нефти в Евросоюз", – заявил представителя пресс-службы Еврокомиссии.
Напомним, в ночь на 14 сентября на востоке Саудовской Аравии хуситы нанесли удар из беспилотников по одному из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов.
Из-за нападения производство нефти в Саудовской Аравии снизилось на 5 млн баррелей в день. После этого на рынке нефти произошел рекордный с 1991 года скачок цен.