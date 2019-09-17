Экономика Запасов нефти на территории Евросоюза хватит на 90 дней

2019-09-18 09:13 192

Подсчитано количество нефти, которое находится на территории Европы, а также на сколько дней ее хватит. В Еврокомиссии отметили, что нефти в ЕС хватит на 90 дней, кроме того, риски для безопасного снабжения отсутствуют.

По некоторым данным, объемы запасов нефти и нефтепродуктов в Евросоюзе составляет 955 млн баррелей.

"Нет обозримого риска для безопасности поставок нефти в Евросоюз", – заявил представителя пресс-службы Еврокомиссии.

Напомним, в ночь на 14 сентября на востоке Саудовской Аравии хуситы нанесли удар из беспилотников по одному из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов.

Из-за нападения производство нефти в Саудовской Аравии снизилось на 5 млн баррелей в день. После этого на рынке нефти произошел рекордный с 1991 года скачок цен.