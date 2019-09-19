Экономика Что происходит с долларом - в Украине снова дешевеют основные валюты

2019-09-19 14:13 231

Средний курс доллара в украинских банках в четверг, 19 сентября, составляет 24,55-24,80 грн. По сравнению с предыдущим днем доллар в покупке подешевел на 8 коп., а в продаже на 10 коп.

Евровалюта подешевела в покупке на 10 коп., а в продаже на 8 коп. и составляет 27,00-27,42 грн. Курс российского рубля подешевел в покупке и остался на прежнем уровне в продаже — до 0,354-0,390 грн.

В то же время межбанковские валютные торги сегодня открылись долларом по 24,63-24,75 грн. Как сообщает финпортал "Минфин", по сравнению с закрытием торгов в предыдущий рабочий день доллар в покупке подешевел на 2 коп., а в продаже остался на прежнем уровне. Евро к открытию торгов в покупке подорожал на 6 коп., а в продаже – на 3 коп. Его курс составил 27,20-27,24 грн.