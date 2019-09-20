Экономика НБУ: Рост экономики оказался выше прогноза

2019-09-21 09:00 180

Основной причиной более быстрого роста стали высокие темпы роста потребительского спроса, объяснили в Нацбанке.

Фактический показатель роста экономики Украины во втором квартале 2019 года на 4,6% в годовом выражении превысил оценку Национального банка, опубликованную в инфляционном отчете за июль. Тогда регулятор ожидал роста на 3%. Об этом сообщается на сайте НБУ.

Основной причиной более быстрого роста экономики в НБУ назвали высокие темпы роста потребительского спроса, которые также превысили ожидания.

Отмечается, что в разрезе видов деятельности ожидаемо ускорился рост в сельском хозяйстве благодаря высокому урожаю.

При этом Нацбанк ожидает, что вклад сельского хозяйства в третьем квартале будет ниже из-за снижения урожая масличных культур. Также сообщается, что обновленный макроэкономический прогноз будет объявлен 24 октября.

Ранее ЕБРР инвестировал $1 млрд в Украину в 2019 году. До конца года Европейский банк реконструкции и развития намерен увеличивать инвестиции в украинскую экономику, заявил вице-президент ЕБРР Алан Пию.