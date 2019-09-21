Экономика Доллар ощутимо ускорил падение: сколько стоит сейчас

2019-09-21 12:30 159

 

В Украине курс доллара в субботу, 21 сентября, опустился на 13 копеек.

В частности, средний курс гривни к американской валюте в продаже был установлен на уровне 24,61 грн/$, свидетельствуют данные банковских учреждений.

В то же время средний курс продажи евро в банках снизился на 15 копеек и составил 27,24 грн/€.

Национальный банк Украины установил официальный курс гривни по отношению к доллару на отметке 24,61 грн/$.

Курс гривни по отношению к евро НБУ оставил на уровне 27,24 грн/€.

Национальный банк Украины формирует курсы доллара и евро к гривне как средневзвешенный курс по операциям на межбанковском рынке за день. По официальному курсу НБУ население покупать валюту не может.

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