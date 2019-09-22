Экономика Курсу доллара спрогнозировали неожиданный обвал

2019-09-22 15:00 1221

 

Президент «Инвестиционной группы УНИВЕР» Тарас Козак заявил, что украинская гривна может укрепиться до отметки 20 гривен за 1 американский доллар.

Об этом он сообщил изданию «Факты и комментарии».

«Если НБУ будет продолжать такую же политику, то мы можем увидеть доллар и по 20 гривен», — заявил Тарас Козак.

Как отмечает экономист, позитивно повлиять на курс национальной валюты может принятие закона о продаже земли, поскольку иностранцы будут ввозить в Украину большое количество валюты и менять ее на гривны, чтобы приобрести земельный участок.

Позитивным фактором Тарас Козак назвал и честную приватизацию. Если удастся направить приватизацию в правовое русло, то бизнес (украинский и иностранный) начнет активнее заводить валюту, брать кредиты в иностранных банках. Именно приток валюты, по мнению эксперта, является главным фактором, укрепляющим национальную валюту.

Тарас Козак уверен, что рынок играет на опережение. Финучреждения начинают наперед избавляться от валюты, несмотря даже на то, что рынок земли будет открыт только в следующем году.

Эксперт отмечает, что и население начнет также продавать валюту, наблюдая снижение курса.

«Если мы будем понимать, что завтра в страну пойдут эшелоны долларов, то банки начнут избавляться от долларов уже сегодня, потому что завтра доллар будет дешевле. …И в результате курс иностранных валют опустится», — говорит эксперт.

Как сообщалось ранее, курс доллара снизился до рекордного значения. До такого значения курс доллара не опускался более трех лет.

Напомним, что по мнению экспертов укрепить гривну удалось благодаря украинцам, находящимся на работе за рубежом. Именно приток валюты в форме переводов от заробитчан помог стабилизировать курс национальной валюты.

Также, украинские заробитчане нашли европейскую страну, где зарплаты выше, чем в Польше.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Курсы валют на 20 сентября: Нацбанк снова опустил доллар и евро

2019-09-20 11:14 921

Что происходит с долларом - в Украине снова дешевеют основные валюты

2019-09-19 14:13 1515

В Украине резко изменится курс доллара: аналитик озвучил прогноз до конца года

2019-09-17 21:30 18237

Доллар продолжает падать, но курс евро пошел вверх

2019-09-16 20:00 1368

Еще новости в разделе "Экономика"

Курсу доллара спрогнозировали неожиданный обвал

2019-09-22 15:00 1221

НБУ: Рост экономики оказался выше прогноза

2019-09-21 13:30 1122

Доллар ощутимо ускорил падение: сколько стоит сейчас

2019-09-21 12:30 1341

Что происходит с долларом - в Украине снова дешевеют основные валюты

2019-09-19 14:13 1515
Все статьи раздела "Экономика"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Экономика

Курсу доллара спрогнозировали неожиданный обвал 2019-09-22 15:00 1221
НБУ: Рост экономики оказался выше прогноза 2019-09-21 13:30 1122
Доллар ощутимо ускорил падение: сколько стоит сейчас 2019-09-21 12:30 1341
Что происходит с долларом - в Украине снова дешевеют основные валюты 2019-09-19 14:13 1515

Лента

15:00 Курсу доллара спрогнозировали неожиданный обвал
14:30 Климатолог кардинально изменила прогноз погоды на зиму для Украины
14:00 Зеленский пошел на радикальный шаг: готовится новый план обороны Украины
13:30 Генштаб работает над разведением сил - Загороднюк
13:00 У Трампа требуют стенограмму разговора с Зеленским
12:30 Пенсии в Украине: получателей огорчили новостью
12:00 Совсем скоро: Украину накроет самая мощная в году магнитная буря
11:30 Google заявил о создании самого мощного в мире квантового компьютера
11:00 В Минобороны сообщили, что будут делать с вопросом призыва в ВСУ
10:30 Ужесточение проверки получателей субсидий: три важных этапа