Экономика Курсу доллара спрогнозировали неожиданный обвал

2019-09-22 15:00 1221

Президент «Инвестиционной группы УНИВЕР» Тарас Козак заявил, что украинская гривна может укрепиться до отметки 20 гривен за 1 американский доллар.

Об этом он сообщил изданию «Факты и комментарии».

«Если НБУ будет продолжать такую же политику, то мы можем увидеть доллар и по 20 гривен», — заявил Тарас Козак.

Как отмечает экономист, позитивно повлиять на курс национальной валюты может принятие закона о продаже земли, поскольку иностранцы будут ввозить в Украину большое количество валюты и менять ее на гривны, чтобы приобрести земельный участок.

Позитивным фактором Тарас Козак назвал и честную приватизацию. Если удастся направить приватизацию в правовое русло, то бизнес (украинский и иностранный) начнет активнее заводить валюту, брать кредиты в иностранных банках. Именно приток валюты, по мнению эксперта, является главным фактором, укрепляющим национальную валюту.

Тарас Козак уверен, что рынок играет на опережение. Финучреждения начинают наперед избавляться от валюты, несмотря даже на то, что рынок земли будет открыт только в следующем году.

Эксперт отмечает, что и население начнет также продавать валюту, наблюдая снижение курса.

«Если мы будем понимать, что завтра в страну пойдут эшелоны долларов, то банки начнут избавляться от долларов уже сегодня, потому что завтра доллар будет дешевле. …И в результате курс иностранных валют опустится», — говорит эксперт.

Как сообщалось ранее, курс доллара снизился до рекордного значения. До такого значения курс доллара не опускался более трех лет.

Напомним, что по мнению экспертов укрепить гривну удалось благодаря украинцам, находящимся на работе за рубежом. Именно приток валюты в форме переводов от заробитчан помог стабилизировать курс национальной валюты.

Также, украинские заробитчане нашли европейскую страну, где зарплаты выше, чем в Польше.