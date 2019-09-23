Экономика Доллар готовится пробить новое дно, такого украинцы не ожидали: что будет с курсом

2019-09-23 21:30 60

Эксперты уверены, что курс доллара опустится ниже 24,0 грн/$ до конца недели и назвали причину резкого укрепления национальной валюты

Первые валютные торги на этой неделе начались с 4-копеечного подорожания гривны – рынок стартовал в рамках 24,37-24,41 грн/$. Однако долго такие уровни не продержались. Об этом сообщает UBR.ua.

«Нацбанк уже в начале сессии вышел с покупкой валюты по 24,37 грн./$. Но уже к 10:30 котировки опустились до 24,32-24,33 грн./$», – уточнил начальник управления дилинговых операций одного из крупнейших банков Украины Юрий Гриненко.

Финансисты связывают резкое укрепление гривны с предстоящим аукционом Минфина по продаже 5-летних ОВГЗ (облигаций внутреннего государственного займа).

«Нерезиденты начали заранее готовиться к торгам и выкупать гривну, которой и так не хватает из-за начала сезона зарплат и уплаты налогов. Нацбанк не сильно сопротивляется снижению котировок, лишь немного смягчает своими интервенциями темпы укрепления нацвалюты. Однако с такой скоростью мы уже к среде вплотную подойдем к психологической отметке 24,0 грн./$, а до конца недели имеем все шансы пробить ее», – предположил финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

На минувшей неделе НБУ выкупил на межбанке $269 млн валютных излишков. Это рекордный показатель с начала августа 2019 года.

Ранее сообщалось, что, по словам Василия Невмержицкого, в этом году Украина побила сразу три рекорда, которые обеспечили масштабные валютные притоки: