Экономика Рынок земли: В Кабмине категорично заявили, что референдума по земельному вопросу не будет

2019-09-24 12:44 120

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов против проведения референдума о продаже земли. 

"Если проводить референдум о том, что владелец пая имеет право его продать, то на самом деле мы проводим референдум о большевизме - можем ли мы забрать эту землю обратно и запретить людям ею распоряжаться и продавать", - заявил он  в эфире программы Свобода слова на ICTV.

Милованов уточнил, что речь идет о продаже земли двух типов собственности - государственной и частной (в виде земельных паев). При этом государственную землю планируют передать общинам, чтобы общество распоряжалось ней.

"Я не уверен, что это хороший референдум, ведь нужно четко сказать, что тогда мы просто забираем у людей, национализируем их землю", - подчеркнул министр.

Также он напомнил, что в программе обоих кандидатов в президенты Украины, попавших во второй тур, был пункт о запуске рынка земли.

"В программе президента написано: обещаю прозрачный рынок земли. Речь идет о том, чтобы сделать его прозрачным. Президент обещал это сделать быстро. Если мы хотим найти точки пересечения, мы должны говорить о том, как защитить украинцев и предоставить им возможность купить землю при запуске прозрачного оборота земли. Так давайте об этом говорить, а не о референдуме большевистском, как отобрать у людей землю", - сказал Милованов.

Напомним, 2 сентября на встрече с руководителями парламента, правительства и правоохранительных органов Зеленский распорядился, чтобы Кабмин подготовил, а парламент принял до 1 декабря законопроект о рынке земель сельскохозяйственного назначения и отменил мораторий на продажу земли. До 1 октября правительство должно разработать и внести на рассмотрение парламента законопроект о рынке земель с/х назначения, до 1 января 2021 года информацией о земельных участках должен быть наполнен государственный земельный кадастр.

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Экономика

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