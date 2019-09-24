Экономика Что происходит с долларом и евро - НБУ снова опустил курсы основных валют

2019-09-24 15:15 423

Американская валюта и евро продолжают дешеветь. Средний курс доллара в украинских банках 24 сентября составляет 24,10-24,40 грн.

Как сообщает финпортал "Минфин", по сравнению с предыдущим рабочим днем доллар и в покупке, и в продаже подешевел на 20 коп. Евровалюта подешевела в покупке на 28 коп., а в продаже - на 30 коп. и составляет 26,40-26,90 грн.

Официальный курс доллара сегодня установлен на уровне 24,32 грн. По данным НБУ, за сутки доллар подешевел еще на 11 коп. Евро по отношению к гривне официально потерял 22 коп. и составляет 26,72 грн.

Межбанковские валютные торги сегодня открылись долларом по 24,20-24,22 грн. По сравнению с закрытием торгов в предыдущий рабочий день доллар и в покупке, и в продаже подешевел на 10 коп.

Евро к открытию торгов в покупке подешевел на 11 коп., а в продаже - на 9 коп. Его курс составил 26,59-26,63 грн. А российский рубль практически не изменился - 0,379-0,380 грн.

 

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