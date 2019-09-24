Экономика Миссия МВФ в Украине оценила проект бюджета-2020

2019-09-24 22:00 183

Украина вышла из глубокого экономического кризиса и теперь может провести ряд структурных реформ, считает глава миссии МВФ Рон ван Роден.

Миссия Международного валютного фонда продолжает работу над новой программой для Украины. Ее руководитель Рон ван Роден положительно оценил проект государственного бюджета Украины на 2020 год. Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады во вторник, 24 сентября.

"По мнению Рона ван Родена, очень важно сохранить достигнутую макроэкономическую стабильность и независимость Национального банка Украины. Он также положительно оценил разработанный проект государственного бюджета на 2020 год и выразил надежду на то, что Верховная Рада поддержит этот проект. Представитель МВФ также заверил в дальнейшем сотрудничестве и предоставлении необходимых консалтинговых услуг", – говорится в сообщении.

Рон ван Роден встретился с главой парламента Дмитрием Разумковым. Представитель МВФ отметил положительные изменения в экономике страны. По его словам, Украина смогла выйти из глубокого экономического кризиса, и сейчас появляются новые возможности для внедрения ряда структурных реформ.

Напомним, 20 сентября Верховная Рада обсудила проект госбюджета на 2020 год и приняла его к работе и последующему рассмотрению.