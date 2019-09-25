Спорт В УЕФА объявили о создании нового еврокубка, который стартует в 2021 году

2019-09-25 20:00 243

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) официально объявил о создании нового еврокубка под названием Лига конференций (UEFA Europa Conference League).

Об этом сообщается на сайте УЕФА.

Лига конференций – это третий по силе еврокубковый турнир. Он поможет охватить большее количество команд в матчах международного уровня.

“Было утверждено название третьего клубного турнира УЕФА: Лига конференций Европы УЕФА. Члены исполкома ратифицировали его коммерческую концепцию”, – отмечается в сообщении.

Лига конференций стартует с 2021 года.

Матчи нового еврокубка будут проводится по четвергам со временем начала в 18:45 и 21:00 по центральноевропейскому времени (по аналогии с матчами Лиги Европы УЕФА).

Клубы смогут претендовать на участие в соревнованиях на основе результатов их выступления в национальных лигах и кубковых соревнованиях.

Это будет третий уровень европейского клубного футбола, после Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Ожидается, что формат проведения Лиги конференций не будет отличаться от Лиги чемпионов и Лиги Европы. В каждом турнире сыграют по 32 команды. Это позволит увеличить минимальное гарантированное представительство в трех турнирах с 26 до 34 ассоциаций.

Основная сетка турнира будет состоять из групповой стадии (8 групп по 4 клуба) и плей-офф — 1/8, 1/4, 1/2 финала и финал.

Победитель Лиги конференций будет квалифицирован в Лигу Европы с последующего сезона.