Экономика Почему курс доллара падает, а цены все равно растут: экономист объяснил причины

2019-09-25 20:30 279

Сбылась мечта поколений украинцев. Курс гривны растет осенью, причем делает это сам, без помощи Национального Банка. Более того, Нацбанк активно скупает излишки этого самого доллара, пополняя свои резервы. А курс все равно растет. За последнюю неделю НБУ купил около 260 млн долларов, а курс растет. Все аналитики уже сожгли свои отчеты, где прогнозировали падения гривны во втором полугодии, а курс растет. Казалось бы, нет предела для радости.

Об этом пишет Сергей Фурса инвестиционный банкир, специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital.

Но украинцев так просто не проведешь. И тут можно найти вариант для негатива. И теперь актуален тезис, что гривна растет, и цены растут, а так быть не должно. И опять видится где-то призрак коварных "барыг", которые обманывают маленьких украинцев.

И так, украинцы считают, что раз гривна укрепляется, то должны снижаться и цены. Во-многом они так считают, потому что пару лет назад, когда гривна летела вниз как самолет, попавший в штопор, цены следовали за гривной. И правда, в такой открытой экономике как украинская, где основу нашего потребления составляет импорт, резкое падение курса всегда приводит к росту цен. Но украинцы забывают, что рост цен никогда не догоняет девальвацию. Условно говоря, гривна может упасть в 2 раза, но это не значит, что цены вырастут в 2 раза. Цены растут в случае с девальвацией гораздо медленнее. Просто потому что покупатель не может себе позволить их более существенный рост и как результат, импортеры снижают свою рентабельность.

Но эта та мелочь, на которую мало кто обращает внимания. Разве что иностранные туристы, которые сейчас приезжают на выходные в Киев и другие города Украины, чтобы вкусно поесть и попить. Потому что дешево. В Украине наблюдается долларовая дефляция. Цены в долларах в Украине сейчас ниже чем, например, были в 2008 году. Или в 2013 году.

Соответственно, вряд ли стоит ожидать, что укрепление гривны, когда национальная валюта усиливает свои позиции на 10%-15% должно привезти к соответствующему снижению цен. Тем более, что рост цен в Украине, текущая инфляция, вызвана одним важным фактором. Ростом доходов населения и повсеместным оптимизмом. Последние три года в Украине наблюдается опережающий все и вся рост зарплат. Во многом под давлением польского работодателя. В результате украинские компании вынуждены резко подымать зарплату, чтобы удержать сотрудников. Тем более, сейчас в Украине наблюдается дефицит рабочей силы. Дефицит трезвой и желающей работать рабочей силы.

В этом году мы имеем уже рост номинальной зарплаты на 20% по данным на конец лета. А потребительские настроения находятся вблизи исторических максимумов. Нет, мы не стали Швейцарией. И даже далеко не Польша. Но относительно самих себя рост идет внушительный. И рост ожиданий и рост доходов. И как результат – это все толкает цены вперед. Украинские потребители ожидают чуда и тратят деньги, которых, тем более, становится все больше и больше. И это приводит к инфляции.

При этом, важно отметить, что сама динамика цен более умеренная, чем в предыдущие годы. Инфляция замедляется. Да, есть отдельные товары, как например картошка, по которым отмечается резкий рост. Но это отдельный истории, связанные с конкретной продукцией и конкретной причиной. Например – не урожаем картофеля. И связаны с психологией человека. Ведь когда цены растут – мы это видим. Когда падают – не обращаем внимания. Полгода назад у нас зрел луковый заговор, ведь мамкины экономисты объясняли заговором рост цен на лук. Сейчас цены упали назад, но про это никто не говорит.

Влияет ли укрепление курса на ценовую динамику? Да. Если бы гривна падала или стояла на месте, инфляция была бы больше. Цены бы росли активнее. А так политика НБУ и сильная гривна сдерживают рост цен. Но они не в состоянии справится с оптимизмом украинцев. Которые готовы тратить деньги. И этим толкают цены вверх. Но уже не так сильно, как год или 2 года назад. В этом году инфляцию ждут около 8% и это уже очень приличный показатель.