Экономика Финансовой стабильности конец. МВФ не дает Украине кредит в 6 миллиардов долларов

2019-09-26 13:12 162

Опасения аналитиков о том, что после анонмально стремительного удешевления доллара и укрепления гривны наступит суровый час расплаты, похоже, подтверждаются. Сегодня стало известно, что власти Украины и миссия МВФ в ходе двухнедельных переговоров не достигли соглашения по новой программе сотрудничества. Это означает, что официальный Киев в ближайшее время окажется в непростом финансовом положении.

Как сообщают Українські новини со ссылкой на собственные источники, эксперты МВФ прибыли в Украину 11 сентября, и в этот же день премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что целью переговоров является получение staff agreement (рекомендации совету директоров) для открытия новой программы сотрудничества.

Украина рассчитывала на 3-летнюю программу EFF на сумму $6 млрд. Параллельно Киев планировал договориться о кредитовании приблизительно на такую же сумму со Всемирным банком. Однако миссия уезжает без проекта меморандума, пишет издание.

Как утверждается, основной причиной отсутствия договоренности с МВФ стала информация о возможности мирового соглашения между государством и экс-владельцами ПриватБанка. В МВФ считают невозможной отмену национализации банка или возврат части акций прежним владельцам. На сегодняшний день в МВФ решают вопрос, каким образом не допустить изменение позиции государства по Привату.

Еще один вопрос, из-за которого пока программа не может быть предоставлена - неясность с окончательной версией госбюджета на 2020 года, пишут УН.

По данным издания, третим проблемным вопросом является сохранение независимости Национального банка. В МВФ опасаются, что если руководство НБУ будет сменено, то это может отразиться на независимости регулятора.