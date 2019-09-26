Экономика Доллар в Украине подорожал после стремительного падения

2019-09-26 21:30 243

Национальный банк Украины определился с Доллар обвалился до нового минимума за последние три года. Курсы валют на 26 сентября Доллар обвалился до нового минимума за последние три года. Курсы валют на 26 сентября официальным курсом доллара на пятницу, 27 сентября.

Так, доллар США подорожал на 6 копеек и составляет 24,18 грн.

Напомним, до этого c 18 сентября курс доллара падал, приближаясь к 24 гривнам.

Евро потерял 3 копейки и стоит 26,45 грн.

Эти же курсы будут действовать и в течение ближайших двух выходных - субботы и воскресенья.

В НБУ убеждены, что " Глава НБУ спрогнозировал, что будет с инфляцией, экономикой, гривной и какие есть риски Глава НБУ спрогнозировал, что будет с инфляцией, экономикой, гривной и какие есть риски укрепление обменного курса будет способствовать замедлению инфляции в ближайшие месяцы. Укрепление гривны было обусловлено фундаментальными рыночными факторами, такими как: благоприятная ценовая конъюнктура на глобальных товарных рынках, высокий урожай зерновых, дальнейший рост экспорта ИТ-услуг, рост доверия инвесторов к украинской экономике, упрощение их доступа к рынку внутренних государственных ценных бумаг".

Напомним, гривну длительное время укрепляли, в частности, Фактор укрепления гривны: инвестиции в украинские облигации возросли в 11 раз Фактор укрепления гривны: инвестиции в украинские облигации возросли в 11 раз инвестирования в облигации (рост в 11 раз от начала года, что обеспечило вливание валюты). В комментарии ТСН.uа глава подразделения корпоративного анализа компании ICU Александр Мартыненко спрогнозировал, что до конца года Гривна крепнет: почему это рискованно для экономики и какой курс валют прогнозируют эксперты к концу года Гривна крепнет: почему это рискованно для экономики и какой курс валют прогнозируют эксперты к концу года иностранцы могут вложить в ОВГЗ еще $2-3 млрд, и в этом случае гривна продолжит свое укрепление.

Исторические антирекорды гривни относительно иностранных валют в официальных курсах НБУ: доллар США-26 февраля 2015-го достиг наивысшего показателя в 30,01 грн, евро установил свой рекорд 26 января 2018 года - 35,66 грн.

В мае Кабмин спрогнозировал, что в 2020 году курс доллара составит 28,2 грн. Такой показатель заложили в проекте госбюджета на следующий год. Однако новое правительство пообещал в ближайшее время пересмотреть прогнозы и внести изменения к проекту.