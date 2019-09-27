Экономика Миссия МВФ покинула Киев. Что будет с экономикой Украины и долгами по кредитам

2019-09-27 13:43 207

Миссия Международного валютного фонда завершила свою работу в Украине, но сообщила, что продолжит обсуждать с украинскими властями новую программу сотрудничества.

Как указано в релизе МВФ, украинская власть имеет "амбициозную задачу трансформировать экономику".

"Власть обратилась с просьбой о новой программе при поддержке МВФ, которая бы помогла достижению этих целей, став якорем для экономической политики и помогая покрывать потребности в финансировании в ближайшие годы. Миссия начала обсуждение новой трехлетней программы при поддержке МВФ в рамках механизма расширенного финансирования", - говорится в сообщении.

Как отмечается, за эти недели миссия МВФ проводила ряд дискуссий по вопросам направлений политики для новой программы.

Накануне СМИ сообщили, что Киев и МВФ не договорились о новой программе. Утверждалось, что у экспертов МВФ есть минимум три спорных вопроса, которые мешают заключению нового соглашения. При этом Украина рассчитывала на трехлетнюю программу EFF на $6 млрд и параллельно планировала договориться о кредитовании приблизительно на такую же сумму со Всемирным банком.