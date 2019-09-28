Экономика Доллар начал борьбу за «место под солнцем», гривна подешевела: новый курс от НБУ

2019-09-28 15:00 81

 

Курс валют в Украине на пятницу, 27 сентября 2019 года: доллар немного отыграл назад, гривна стала дешевле

Национальный банк Украины установил такой курс доллара в стране на сегодня:

100 долларов США — 2418,6956 грн;

100 евро — 2645,5692 грн;

10 рублей — 3,7622 грн.

Доллар чуть подпрыгнул и подорожал на 6 копеек. Евро продолжил свое падение, он подешевел на 3 копейки. Российский рубль немного укрепился – на 1 копейку.

Напомним, что в предыдущий банковский день четверг, 26 сентября, в Украине действовал следующий курс валют:

100 долларов США — 2412,0199 грн;

100 евро — 2648,8803 грн;

10 рублей — 3,7578 грн.

Вчера, в четверг, торги на межбанке закрылись:

с долларом на уровне 24.12/24.15 грн,

евро – 26.40/26.44 грн,

российский рубль – 0.3756/0.376 грн.

В банках Украины средний обменный курс доллара 26 сентября составил 24,00 грн в покупке и до 24,28 грн в продаже.

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