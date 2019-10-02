Экономика Доллар и евро в Украине быстро дорожают - НБУ обновил курсы основных валют

2019-10-02 11:43 495

Нацбанк Украины установил на 2 октября курс доллара на уровне 24,55 грн.

Как сообщается на официальном сайте НБУ, по сравнению с предыдущим рабочим днем доллар подорожал на 36 коп.

Евро подорожал на 42 коп. и составляет 26,76 грн. Курс российского рубля немного подорожал - до 0,377 грн.

Тем временем в обменных пунктах Украины все основные валюты подорожали еще более ощутимо. Так, покупка наличного доллара выросла на 1,3% до 24,54 грн (+31 копейка), продажа – на 2,2% до 25,19 грн (+55 копеек).

Евро вырос на 1,45% до 26,67 грн (+38 копеек) при покупке и на 2,1% до 27,45 грн (+56 копеек) при продаже.

Рубль также подорожал, но не так значительно – на 0,58% при покупке и 0,9% при продаже (0,34/0,39 грн/рубль).