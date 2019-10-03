Политика В Украине создали Движение сопротивления капитуляции, созывают вече на Майдане

2019-10-03 08:39 336

Протестующие против подписания Украиной "формулы Штайнмайера" объявили о создании Движения сопротивления капитуляции и созывают вече на Майдане в Киеве в воскресенье, 6 октября, в 12:00.

"Мы инициируем начала сети Движения сопротивления капитуляции. Об принципах сети будет объявлено позже. Призываем все государственные силы - в Верховной Раде и вне парламента - консолидировать свои усилия и избегать противостояния", - сообщается на странице "Защити Украину" в Facebook.

По мнению активистов, достижение мира не может произойти на основании "формул" и "договоренностей", противоречащих Конституции, принципам международного права и национальным интересам Украины.

Они также объявили проведения вече "Остановим капитуляцию!" на Майдане Незалежности в Киеве 6 октября в 12:00.

Среди подписантов заявления: экс-заключенный Владимир Балух, почетный президент Национального университета Киево-Могилянская академия Вячеслав Брюховецкий, экс-министр образования Сергей Квит, бывший руководитель Правого сектора Дмитрий Ярош, политик Роман Бессмертный, экснардепы Андрей Тетерев и Сергей Высоцкий, председатель провода ООСвободные ЛюдиАндрей Левус, представитель международной волонтерской сообщества ИнформНапалм Михаил Макарук, диссидент, исполнительный вице-президент Конгресса национальных общин Украины Иосиф Зисельс и многие другие.

Напомним, вчера на Майдане протестовали несколько тысяч человек, озвучили пять требований власти и переместились под Офис Президента. К полуночи митинг разошелся, Майдан и Банковая опустели.