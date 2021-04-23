Политика Вице-премьер Резников назвал формулу Штайнмайера по выборам на Донбассе фантастикой

2021-04-23 13:43

Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников высказался о так называемой формуле Штайнмайера, которая регламентирует проведение выборов на оккупированном Донбассе и передачу контроля над территорией Украине. В интервью Украинской правде он назвал ее "фантастическим документом".

"У нас еще сразу началась зрада по формуле Штайнмайера. Но знаете, внимательно проанализировав, могу сказать - там нет ни одной зрады, это фантастический документ, просто супер", - отметил Резников

По его словам, в Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ, которое занимается мониторингом выборов, утверждают, что сначала они должны приехать по приглашению правительства с оценочной миссией.

"Параллельно в ОРДЛО работали бы офицеры по безопасности, которые оценивали бы насколько безопасна ситуация для выборов и наблюдателей. После чего наблюдатели запросили бы два письма от Украины с приглашением миссии на выборы с соответствующим мандатом и гарантиями безопасности. А безопасность должны гарантировать министр внутренних дел и премьер-министр. А теперь скажите мне, пожалуйста, а как мы это прогарантируем, если не будет контроля над границей, не будет по безопасности менеджмент организован, не будет разоружения, демилитаризации и так далее? Поэтому формула Штайнмайера - замечательная формула", - сказал Резников.

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