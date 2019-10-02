Политика Порошенко подключился к протестам против подписания "формулы Штайнмайера"

2019-10-02 10:42 141

Бывший президент Украины и нардеп Петр Порошенко поддержал демонстрации в центре Киева против "формулы Штайнмайера". 

"Мы (Порошенко от имени "Европейской солидарности") твердо подчеркиваем, мы никогда не пойдем на это (подписание "формулы Штайнмайера".). Мы солидаризируемся с акциями и призывами, которые сегодня звучат среди ветеранов, и мы не дадим разрушить украинское государство", - говорится в видеоролике на странице Порошенко в Facebook.

По его словам, подписание указанной формулы, дефакто означает ослабление или снятие санкций против РФ, легитимизацию российской оккупации Донбасса, незаконного референдума Крыма и незаконной аннексии Крыма.

Порошенко отметил, что выборы на оккупированной территории не могут соответствовать свободному волеизъявлению украинцев без: вывода иностранных оккупационных войск с украинской территории; разоружения незаконных военных формирований; обеспечения участия украинских политических сил и украинских кандидатов в избирательном процессе; возвращения временно перемещенных лиц и их активное участие в избирательном процессе.

"Европейская солидарность" хотела бы заявить, что никакой "формулы Штайнмайера", как составной части Минских соглашений, не существует. Вы там о ней не найдете ни одного упоминания", отметил он.

Напомним, ранее  "Национальный корпус" начал бессрочную акцию протеста и призвал украинцев присоединиться к акции "против капитуляции" возле Офиса президента.

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