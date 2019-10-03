Экономика Что происходит с долларом и евро - официальный и реальный курсы валют на сегодня

2019-10-03 11:14 333

Нацбанк Украины установил на 3 октября курс доллара на уровне 24,85 грн.

Как указано на официальном сайте НБУ, по сравнению с предыдущим рабочим днем доллар подорожал на 30 коп.

Евро подорожал на 39 коп. и составляет 27,15 грн. Курс российского рубля также немного подорожал - до 0,379 грн.

При этом украинские обменники сегодня подняли курсы доллара и евро еще на 0,5 грн. В среднем американская валюта в продаже приближается к отметке в 26 грн, местами уже есть и дороже. А наличный евро взлетел – до 28,09 грн.

Курс покупки доллара составил 24,95 грн (+35 коппек), продажи – 25,7 грн (+47 копеек). Цена продажи наличного евро увеличилась на 55 копеек до 28,09 грн

Межбанковские валютные торги в Украине 3 октября открылись долларом по 24,96-25,00 грн. Доллар в покупке подорожал на 6 коп., а в продаже на 7 коп. Евро к открытию торгов и в покупке и в продаже подорожал на 6 коп. Его курс составил 27,31-27,35 грн.