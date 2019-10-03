Экономика Что происходит с долларом и евро - официальный и реальный курсы валют на сегодня

2019-10-03 11:14 333

Нацбанк Украины установил на 3 октября курс доллара на уровне 24,85 грн.

Как указано на официальном сайте НБУ, по сравнению с предыдущим рабочим днем доллар подорожал на 30 коп.

Евро подорожал на 39 коп. и составляет 27,15 грн. Курс российского рубля также немного подорожал - до 0,379 грн.

При этом украинские обменники сегодня подняли курсы доллара и евро еще на 0,5 грн. В среднем американская валюта в продаже приближается к отметке в 26 грн, местами уже есть и дороже. А наличный евро взлетел  – до 28,09 грн.

Курс покупки доллара составил 24,95 грн (+35 коппек), продажи – 25,7 грн (+47 копеек). Цена продажи наличного евро увеличилась на 55 копеек до 28,09 грн

Межбанковские валютные торги в Украине 3 октября открылись долларом по 24,96-25,00 грн. Доллар в покупке подорожал на 6 коп., а в продаже на 7 коп. Евро к открытию торгов и в покупке и в продаже подорожал на 6 коп. Его курс составил 27,31-27,35 грн.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

"Будут серьезные последствия", - генсек Совета Европы раскритиковала судебную реформу Зеленского

2019-10-03 13:16 201

Доллар снова взлетел: эксперт НБУ назвал причины

2019-10-02 19:30 984

Доллар и евро в Украине быстро дорожают - НБУ обновил курсы основных валют

2019-10-02 11:43 708

В Украине резко подорожал доллар: обновлен официальный курс

2019-10-01 19:30 3228

Еще новости в разделе "Экономика"

Что происходит с долларом и евро - официальный и реальный курсы валют на сегодня

2019-10-03 11:14 333

Доллар и евро в Украине быстро дорожают - НБУ обновил курсы основных валют

2019-10-02 11:43 708

Визит Зеленского в Нацбанк обернулся резким понижением официального курса гривны

2019-10-01 17:00 1956

Сегодня в Украине изменятся реквизиты счетов для уплаты налогов и сборов

2019-10-01 15:46 636
Все статьи раздела "Экономика"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Экономика

Что происходит с долларом и евро - официальный и реальный курсы валют на сегодня 2019-10-03 11:14 333
Доллар и евро в Украине быстро дорожают - НБУ обновил курсы основных валют 2019-10-02 11:43 708
Визит Зеленского в Нацбанк обернулся резким понижением официального курса гривны 2019-10-01 17:00 1956
Сегодня в Украине изменятся реквизиты счетов для уплаты налогов и сборов 2019-10-01 15:46 636

Лента

15:13 Зеленский назначил нового секретаря СНБО - кто заменил Данилюка
14:45 Украина напрокат: Верховная Рада разрешила концессию аэропортов и автодорог
14:12 Порошенко не явился на допрос по делу о нелегальном пересечении границы
видео 14:05 Юрій Дмитрунь хизується, що купив за півмільйона посаду прокурора Київської області
13:44 За месяц четыре религиозные общины перешли к ПЦУ
13:16 "Будут серьезные последствия", - генсек Совета Европы раскритиковала судебную реформу Зеленского
12:43 Brexit спровоцировал у британцев острые психические расстройства
12:15 Антикоррупционная прокуратура намерена арестовать бывшего нардепа - залог 300 млн
11:42 Рада разблокировала законы о кассовых аппаратах и штрафах за чеки
11:14 Что происходит с долларом и евро - официальный и реальный курсы валют на сегодня