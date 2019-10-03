Детали видео Юрій Дмитрунь хизується, що купив за півмільйона посаду прокурора Київської області

2019-10-03 14:05 156

Прокурор Києво-Святошинського району Юрій Дмитрунь у розмовах зі своїми підлеглими вже встиг похизуватися, що передав через посередників новому керівництву ГПУ 500 тисяч доларів США за посаду прокурора Київської області. Про це повідомило джерело у Києво-Святошинський прокуратурі.

Ця сума, за словами джерела, має допомогти керівництву ГПУ закрити очі на десятки скандалів за участі Юрія Дмитруня.

Як відомо, прокуратура Києво-Святошинського району прикриває розслідування так званої «сітки Порошенка» по скупці голосів виборців. У розслідуванні відомого блогера, журналіста та Народного депутата України Олександра Дубинського були приведені чіткі факти причетності до скупки голосів членами команди Порошенка, а саме екс-головою Києво-Святошинської РДА Мирославою Смірновою та екс-головою Києво-Святошинської райради Вадимом Гедульяновим. Втім, саме Юрій Дмитрунь не дає ходу оголошення підозр цим двом чиновникам та подальшої передачі справи до суду.

Як повідомляє джерело у Києво-Святошинській прокуратурі, Дмитрунь отримує щомісячну заробітну плату у Антона Мирончука - скандального забудовника Ірпеня, члена команди екс-мера Володимира Карплюка. Мирончука звинувачували у побитті активістів та спаленні їхніх автівок, несплаті пайової участі та незаконній забудові. Але, доведення до суду всіх цих проваджень гальмує Юрій Дмитрунь, який зустрічається з Мирончуком по кілька разів на тиждень.

Раніше Юрій Дмитрунь неодноразово опинявся у центрі скандалів. Представники Нафтогазової асоціації заявляли про причетність прокурора Дмитруня до нелегального газового ринку: разом із керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Холодницьким вони вимагали і щомісяця отримували дохід від тіньових оборудок компаній, що діють на нелегальному газовому ринку Київської області.

Крім того, Дмитруня звинувачували у «кришуванні» нелегального видобутку піску в Київській області і транзитно-конвертаційних фірм, що обслуговують компанії-забудовників.

Центр протидії корупції заявляв про значне перевищення витрат сім’ї Дмитруня над офіційними доходами, а журналісти викрили цілу схему оформлення ним свого майна на підставних осіб.

У той же час Києво-Святошинський районний суд був завалений скаргами на бездіяльність районного прокурора. Найбільш поширене порушення – не внесення відомостей у Єдиний реєстр досудових розслідувань після отримання заяв або повідомлень про кримінальні правопорушення. А Києво-Святошинська прокуратура часів керівництва Дмитруня стала уособленням корупції на Київщині та опинилася в епіцентрі журналістського розслідування «Мамині Прокурори».