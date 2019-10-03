Экономика Экономист рассказал, скоро ли доллар «перепрыгнет» отметку «30»

2019-10-03 17:00 240

 

В ближайшие полгода стоит ожидать курса 26 грн/$, но осенью 2020 года ситуация может в корне измениться. Об этом в эксклюзивном комментарии интернет-изданию Новости Украины – From-UA рассказал экономист Владислав Старинец.

По словам собеседника издания, небывалое укрепление гривны в сентябре было вызвано притоком инвестиций от спекулянтов.

«Сейчас в мире наблюдаются достаточно нестабильные явления, начиная от ситуации с Трампом и заканчивая торговой войной между Китаем и США. В связи с этим спекулянты насторожились и начали обратные процессы по выводу капитала. Поэтому курс гривна-доллар будет идти к отметке 26», - прогнозирует экономист.

«Я также хотел бы напомнить о том, что мы сейчас стоим на пороге глобального кризиса, который осенью следующего года с большой вероятностью может отразиться и на Украине. И тогда уже гривна может девальвировать, и курс доллара может быть больше 30 грн. Будем надеяться, что этот процесс затянется», - добавляет Старинец.

Согласно прогнозу эксперта, в ближайшие полгода стоит ожидать курса 26 грн/$, но осенью 2020 года ситуация может в корне измениться.

«Через год это будет не украинская проблема, а мировая - новый виток глобального кризиса, который в Украину может прийти с достаточно серьезной девальвацией, и об этом говорят все ведущие экономисты. Нестабильность в США, связанная с выборами, импичментом, торговой войной и прочими явлениями, может стать толчком к следующему глобальному кризису, который с большой вероятностью вспыхнет во второй половине 2020 года», - резюмировал собеседник издания.

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Экономист рассказал, скоро ли доллар «перепрыгнет» отметку «30» 2019-10-03 17:00 240
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