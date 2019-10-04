Спорт Шевченко принял срочное решение по сборной Украины: подробности

2019-10-05 13:00 159

 

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко дополнил список игроков, вызванных на октябрьские матчи отбора Евро-2020

Украинская национальная команда в своих ближайших поединках, которые станут решающими в квалификации чемпионата Европы 2020 года, встретится на своем поле с Литвой 11 октября в Харькове на ОСК Металлист и Португалией 14 октября в Киеве на НСК Олимпийский.

Как сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола, Андрей Шевченко довызвал в сборную Украины еще троих исполнителей.

На сбор национальной команды, кроме ранее вызванного 21 игрока, также прибудут полузащитники Виктор Коваленко (Шахтер), Сергей Сидорчук (Динамо) и Евгений Шахов (Лечче, Италия).

Таким образом, состав сборной Украины на ближайшие матчи выглядит следующим образом:

Вратари: Андрей Пятов (Шахтер Донецк), Денис Бойко (Динамо Киев), Андрей Лунин (Вальядолид, Испания).

 Защитники: Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Сергей Болбат (все — Шахтер Донецк), Артем Шабанов, Виталий Миколенко, Александр Караваев (все — Динамо Киев), Игорь Пластун (Гент, Бельгия), Эдуард Соболь (Брюгге, Бельгия).

Полузащитники: Андрей Ярмоленко (Вест Хэм, Англия), Евгений Коноплянка, Тарас Степаненко, Марлос, Виктор Коваленко (все — Шахтер Донецк), Виктор Цыганков, Виталий Буяльский, Сергей Сидорчук (все — Динамо Киев), Руслан Малиновский (Аталанта, Италия), Александр Зинченко (Манчестер Сити, Англия), Евгений Шахов (Лечче, Италия).

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Спорт

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