Экономика НБУ просит экспертов не прогнозировать курс гривны

2019-10-06 13:30 357

 

Заместитель главы Нацбанке рекомендует прекратить прогнозировать курс гривны к доллару. По его словам, прогнозирование стало очень сложной наукой.

Украинским компаниям стоит отказаться от попыток спрогнозировать курс гривны к доллару, поскольку в условиях плавающего курсообразования это сделать достаточно сложно. Об этом сказал заместитель главы НБУ Олег Чурий в интервью UA: Тернополь.

Как напомнил Чурий, курс доллара, который заложен в государственном бюджете, не является целью для НБУ, и центробанк ориентируется на различные показатели.

"В этом году особенно прогнозы очень сильно отличаются. В режиме плавающего курсообразования прогнозирование становится достаточно сложной наукой. Поэтому мы рекомендуем не прогнозировать, а если необходимо, если есть определенные риски, то мы рекомендуем украинским компаниям хеджировать свои валютные риски", - сказал он и добавил, что НБУ разрешил практически все инструменты для этого.

Как отметил Чурий, политика НБУ направлена на то, чтобы национальная валюта гривна была полноценным инструментом для сбережений и полноценным средством платежа.

"Оттого и вся наша политика направлена на повышение роли гривны в экономике Украины. На самом деле и жесткая монетарная политика, которую мы проводим, политика высоких процентных ставок по национальной валюте, способствует возвращению доверия к национальной валюте", - сказал он.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

В Нацбанке назвали реальные причины резких валютных колебаний

2019-10-04 17:35 864

Экономист рассказал, скоро ли доллар «перепрыгнет» отметку «30»

2019-10-03 17:00 2250

Что происходит с долларом и евро - официальный и реальный курсы валют на сегодня

2019-10-03 11:14 786

Доллар снова взлетел: эксперт НБУ назвал причины

2019-10-02 19:30 1251

Еще новости в разделе "Экономика"

НБУ просит экспертов не прогнозировать курс гривны

2019-10-06 13:30 357

В Нацбанке назвали реальные причины резких валютных колебаний

2019-10-04 17:35 864

Экономист рассказал, скоро ли доллар «перепрыгнет» отметку «30»

2019-10-03 17:00 2250

Что происходит с долларом и евро - официальный и реальный курсы валют на сегодня

2019-10-03 11:14 786
Все статьи раздела "Экономика"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Экономика

НБУ просит экспертов не прогнозировать курс гривны 2019-10-06 13:30 357
В Нацбанке назвали реальные причины резких валютных колебаний 2019-10-04 17:35 864
Экономист рассказал, скоро ли доллар «перепрыгнет» отметку «30» 2019-10-03 17:00 2250
Что происходит с долларом и евро - официальный и реальный курсы валют на сегодня 2019-10-03 11:14 786

Лента

17:30 Скандал вокруг мошенницы Елизаветы Павловой разгорается: ее сожитель оказался антисемитом и украинофобом
15:00 Возвращение ТО: что необходимо знать украинским водителям
14:30 Украина подготовила 800 полицейских для работы на деоккупированном Донбассе
14:00 Пресс-секретарь Зеленского заявила о травле
13:30 НБУ просит экспертов не прогнозировать курс гривны
13:00 Данилюк заявил, что присутствовал при телефонном разговоре Трампа с Зеленским
12:30 В Украине будет единый счет для налогов: как это будет работать
12:00 МИД о разведении войск: Мы всегда можем вернуться
11:30 Эрдоган заявил о готовности начать военную операцию в Сирии
11:00 Новое админделение Украины будет распространено и на Крым с Донбассом