Экономика Официально доллар дешевеет, но в обменниках валюта снова подорожала

2019-10-07 14:45 237

Наличный курс доллара резко подорожал в начале рабочей недели. Сегодня, 7 сентября, курс продажи доллара в обменниках повысился на 21,94 коп. до 25,2353 UAH/USD, курс покупки – на 15,53 коп. до 24,6677 UAH/USD.

Средний курс покупки евро повысился на 17,76 коп. до 26,9537 UAH/EUR, курс продажи повысился на 17,95 коп. до 27,6740 UAH/EUR.

В то же время официально основные валюты дешевеют. Нацбанк Украины установил на понедельник, 7 октября, курс доллара на уровне 24,61 грн. Таким образом, по сравнению с предыдущим рабочим днем доллар подешевел на 26 коп. Евро подешевел на 22 коп. и составляет 27,02 грн. Курс российского рубля также немного подешевел - до 0,378 грн.

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Экономика

Официально доллар дешевеет, но в обменниках валюта снова подорожала 2019-10-07 14:45 237
В Нацбанке назвали реальные причины резких валютных колебаний 2019-10-07 08:39 1173
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