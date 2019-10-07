Экономика Украинцам прочат рывок курса доллара: прогноз на неделю

2019-10-07 19:30 354

За неделю курс доллара к гривне вырос на всех сегментах валютного рынка на 1,9-3,3%. Так, с прошлого понедельника, 30 сентября, официальный курс доллара вырос с 24,08 грн – до 24,61 грн, спрос/предложение доллара на межбанке – до 24,80/24,85 грн, а средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках – до 24,74/25,22 грн. Такие данные сайту "Сегодня" предоставил старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.

"На минувшей неделе наиболее интенсивный рост курса пришелся на вторник и среду, после чего он стабилизировался. Однако потенциал для роста курса доллара еще полностью не исчерпан, и он может сделать еще один рывок наверх, прежде чем перейти к снижению. На начавшейся неделе мы ожидаем роста курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 25,3 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 25,2/25,5 грн (покупка/продажа)", – рассказал Иосуб.

Как сообщалось, аналитики полагают, что в целом по итогам 2019 года курс доллара окажется ниже, чем закладывалось в государственный бюджет. Эксперты рассмотрели три сценария – базовый, оптимистический и пессимистический – и сообщили, каким будет курс доллара на конец года по каждому из них.