Спорт Внезапно: российский великан может стать соперником Усика 12 октября

2019-10-08 18:30 228

 

Заменить нидерландца Тайрона Спонга в бою с украинцем Александром Усиком в ночь с 12 на 13 октября может россиянин Александр Устинов.

Об этом в интервью "Р-Спорт" сообщил промоутер Владимир Хрюнов.

"Нам предложили провести бой с Усиком, мы согласились. Сейчас обсуждаем детали. У Усика возникнут большие проблемы в связи с габаритами Александра. Устинов находится в великолепной форме", - сказал Хрюнов.

Устинову 42 года, его рост составляет 202 сантиметра. На его счету 35 побед и 4 поражения на профессиональном ринге. Ранее он побеждал легендарного Дэвида Туа. В своем последнем бою, который состоялся в июле этого года, россиянин победил нокаутом в первом раунде украинца Александра Нестеренко.

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Внезапно: российский великан может стать соперником Усика 12 октября 2019-10-08 18:30 228
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