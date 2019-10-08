Внезапно: российский великан может стать соперником Усика 12 октября

Заменить нидерландца Тайрона Спонга в бою с украинцем Александром Усиком в ночь с 12 на 13 октября может россиянин Александр Устинов.
Об этом в интервью "Р-Спорт" сообщил промоутер Владимир Хрюнов.
"Нам предложили провести бой с Усиком, мы согласились. Сейчас обсуждаем детали. У Усика возникнут большие проблемы в связи с габаритами Александра. Устинов находится в великолепной форме", - сказал Хрюнов.
Устинову 42 года, его рост составляет 202 сантиметра. На его счету 35 побед и 4 поражения на профессиональном ринге. Ранее он побеждал легендарного Дэвида Туа. В своем последнем бою, который состоялся в июле этого года, россиянин победил нокаутом в первом раунде украинца Александра Нестеренко.