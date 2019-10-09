Экономика Что сейчас происходит с долларом и евро - как изменился официальный и реальный курс

2019-10-09 11:43 225

Средний курс доллара в украинских банках в среду, 9 октября, составляет 24,70-25,05 грн.

Как сообщает финансовый портал "Минфин", по сравнению с предыдущим рабочим днем доллар в покупке остался на прежнем уровне, а в продаже подешевел на 5 коп.

Евровалюта в покупке осталась на прежнем уровне, а в продаже подешевела на 5 коп. и составляет 27,00-27,55 грн. Курс российского рубля незначительно подорожал в покупке и в продаже — до 0,355-0,386 грн.

Вместе с тем, Национальный банк установил на 9 октября курс доллара на уровне 24,70 грн. Об этом сообщается на официальном сайте НБУ.

Так, официально доллар подешевел на 16 коп. Евро подешевел на 19 коп. и составляет 27,14 грн. Курс российского рубля также немного просел - до 0,380 грн.