Политика Усик бросил вызов непобедимому чемпиону мира Уайлдеру

2019-10-09 20:30 171

 

Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик (16-0, 12 КО) вызвал на поединок чемпиона WBC в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера (41-0-1, 40 КО).

"Я вызываю Деонтея Уайлдера. Я буду боксировать с ним в его родном городе. Он не выиграет ни одного раунда. Я – лучший супертяжеловес в мире", – цитирует слова Усика страница Boxing Hype в Instagram.

Напомним, Усик дебютирует в супертяжелом дивизионе 13 октября в Чикаго против амерканца Уизерспуна. Ранее сопрениками Усика должны были стать камерунец Такам и нидерландец Спонг, но бои срывались из-за травмы украинца и допингового скнадала с участием соперника Усика.

В своем последнем поединке Уайлдер нокаутировал претендента Доминика Бризила (20-2) в первом раунде. Эта защита пояса стала девятой для Уайлдера, а нокаут стал 40-м в карьере.

2 декабря прошлого года в Лос-Анджелесе (США) состоялся поединок за звание чемпиона мира в супертяжелом весе между британцем Тайсоном Фьюри и американцем Деонтеем Уайлдером, который завершился вничью. Позже стало известно о том, что WBC одобрил реванш Фьюри и Уайлдера, который должен пройти в феврале 2020 года.

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