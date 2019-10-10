Политика Зеленский пояснил, для чего на самом деле нужно разведение сил на Донбассе

2019-10-10 15:46 117

Как сообщил президент Владимир Зеленский в ходе пресс-марафона с журналистами, от вызвавшего негодование националистов разведения сил и средств на Донбассе зависит перспектива проведения встречи в нормандском формате.

"Разведение – я так вам скажу: пока туда будут приезжать разные люди с обоих сторон, которые не хотят разведения и будут случайно постреливать, разведения не будет. Не будет разведения – не будет нормандского формата. Потому я и сказал: теперь уже это зависит и от нашей стороны", - сказал президент.

ЗЕЛЕНСКИЙ ПРИЗНАЛ СВОЮ ГЛАВНУЮ ОШИБКУ ПО ДОНБАССУ

При этом он отметил, что российская сторона также должна гарантировать разведение войск и прекращение огня как участница минского процесса.

ПРЕЗИДЕНТ ВПЕРВЫЕ ПРИЗНАЛСЯ, ЧЬИ ИНТЕРЕСЫ ЗАЩИЩАЕТ В ДЕЛЕ ПРИВАТБАНКА

На вопрос о возможности введения миротворческого контингента в отдельные районы Донецкой и Луганской областей для восстановления контроля над украинско-российской границей Зеленский ответил: "Мы должны с вами контролировать границу? Должны 100%. А как? Надо садиться за один стол. Миротворцы – один из путей".

ЗЕЛЕНСКИЙ ЗАЯВИЛ, ЧТО НЕ БОИТСЯ МАЙДАНА