Политика Зеленский пояснил, для чего на самом деле нужно разведение сил на Донбассе

2019-10-10 15:46 117

Как сообщил президент Владимир Зеленский в ходе пресс-марафона с журналистами, от вызвавшего негодование националистов разведения сил и средств на Донбассе зависит перспектива проведения встречи в нормандском формате.

"Разведение – я так вам скажу: пока туда будут приезжать разные люди с обоих сторон, которые не хотят разведения и будут случайно постреливать, разведения не будет. Не будет разведения – не будет нормандского формата. Потому я и сказал: теперь уже это зависит и от нашей стороны", - сказал президент.

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При этом он отметил, что российская сторона также должна гарантировать разведение войск и прекращение огня как участница минского процесса.

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На вопрос о возможности введения миротворческого контингента в отдельные районы Донецкой и Луганской областей для восстановления контроля над украинско-российской границей Зеленский ответил: "Мы должны с вами контролировать границу? Должны 100%. А как? Надо садиться за один стол. Миротворцы – один из путей".

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