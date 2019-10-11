Экономика В НБУ объяснили, почему растут цены при укреплении гривны

2019-10-12 09:00 207

Динамика потребительских цен зависит не только от курса валют.

Об этом рассказал заместитель главы Национального банка Дмитрий Сологуб в интервью “РБК-Украина”.

По его словам, укрепление национальной валюты сказывается на инфляции, но с задержкой.

“Есть понятие инерции: психологически снизить цены всегда сложнее, чем поднять их. Но если рынок конкурентный, это способствует снижению цен. Мы видим, что курсовой эффект частично переносится на замедление инфляции, часто это происходит с определенным лагом (замедлением, – ред.)”, – отметил чиновник.

Он отметил, если сделать разбивку индекса потребительских цен, то некоторые товары с импортной составляющей подешевели.

“Например, бензин в годовом измерении подешевел более чем на 8 %. Бытовая техника и оборудование подешевели на несколько процентов. Цены на одежду и обувь, где в основном импортная составляющая, за год не изменились”, – рассказал Сологуб.

Чиновник объяснил, что инфляция зависит не только от курса и монетарной политики НБУ.

“Еще в 2015 году, когда мы только запускали инфляционное таргетирование, говорили, что одним из основных препятствий для снижения инфляции являются такие структурные вещи, как, например, отсутствие нормальной антимонопольной политики”, – подчеркнул замглавы Нацбанка.

Он отметил, что инфляция постепенно замедляется. Так, согласно итогам 9 месяцев 2019 года, она замедлилась до 7,5%.

“Наш прогноз на конец года – снижение инфляции до 6,3 %. Это произойдет за счет, прежде всего, эффекта статистической базы: в 4 квартале этого года, в отличие от прошлого, в наших прогнозах не закладывается рост тарифов для населения”, – рассказал замглавы НБУ.