Экономика Эксперты спрогнозировали, на сколько может упасть гривня

2019-10-13 11:00 147

 

Курс гривни снизится до 25-26 грн/долл. с возможным ситуативным ослаблением до 27-27,5 грн за долл. – эксперты банка.

Курс украинской гривни снизится до диапазона 25-26 грн/долл. с возможным ситуативным ослаблением до 27-27,5 грн/долл., считают аналитики «Райффайзен Банка Аваль».


«В базовом сценарии мы ожидаем возврата курса гривни в диапазон 25-26 с возможным ситуативным ослаблением до 27-27,5 гривен за доллар США», - говорится в аналитическом отчете банка, переданном УНИАН. Предпосылками для усиления девальвационного давления в банке назвали снижение темпов роста перечислений от трудовых мигрантов, ожидаемое сезонное увеличение активности импортеров, вероятное снижение продаж валюты со стороны нерезидентов-инвесторов в ОВГЗ и наращивание покупки валюты на фоне традиционного осеннего ухудшения девальвационных ожиданий.

Кроме того, как отметили аналитики, в августе и сентябре в ходе валютных интервенций путем покупки валюты Нацбанк эмитировал 7,6 и 22,2 млрд грн, соответственно, что несколько смягчило монетарные условия и расширило спекулятивные возможности участников рынка. Помимо этого, существенное девальвационное давление может быть создано сконцентрированным во времени высвобождением рекордных запасов ликвидности, накопленных на Едином казначейском счете (61,6 млрд грн). В банке считают, что ситуация может быть сильно усугублена негативным новостным фоном и бегством капиталов, например, из-за растущей неопределенности относительно дальнейшего сотрудничества с Международным валютным фондом, внутренних политических решений в контексте конфликта на востоке Украины, а также ростом волатильности на мировых финансовых рынках. «Попытки запугивания реформаторов и ослабления независимости НБУ, а также возможный «компромисс» правительства с экс-акционерами в вопросе национализации «ПриватБанка» без должной реакции главы государства, обыски в банке создают существенные риски для успешного переговорного процесса с МВФ, повышения суверенных кредитных рейтингов и сохранения интереса инвесторов-нерезидентов к украинским ОВГЗ и еврооблигациям», - отмечается в отчете.

С другой стороны, как отметили в банке, в случае прогресса в переговорах с МВФ и возобновления спроса на ОВГЗ со стороны нерезидентов (например, на 7-летние бумаги), тренд укрепления гривни может продолжиться. Национальная валюта Украины по официальному курсу за сентябрь выросла к доллару США более чем на 4%, а с начала года – более чем на 12%. К концу сентября гривня в очередной раз обновила четырехлетний максимум - на уровне 24,08 гривен за доллар. Год назад курс в это же время составлял 28,08 гривень за доллар.

 

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Эксперты назвали самый опасный для здоровья режим стиральной машины

2019-09-29 14:00 4539

Эксперты рассказали, почему вес не уходит при правильном питании

2019-09-29 11:00 1548

Курсу доллара спрогнозировали неожиданный обвал

2019-09-22 15:00 14934

Доллар ниже 25 грн: до какой отметки может упасть курс в ближайшие дни

2019-09-11 21:00 4071

Еще новости в разделе "Экономика"

Эксперты спрогнозировали, на сколько может упасть гривня

2019-10-13 11:00 147

В НБУ объяснили, почему растут цены при укреплении гривны

2019-10-12 14:30 858

Доллар по 8 гривен: эксперт о вероятности обрушения курса

2019-10-12 12:30 783

ПриватБанк увеличил прибыль в пять раз, хотя до национализации был в минусе на 23 млрд

2019-10-11 14:16 480
Все статьи раздела "Экономика"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Экономика

Эксперты спрогнозировали, на сколько может упасть гривня 2019-10-13 11:00 147
В НБУ объяснили, почему растут цены при укреплении гривны 2019-10-12 14:30 858
Доллар по 8 гривен: эксперт о вероятности обрушения курса 2019-10-12 12:30 783
ПриватБанк увеличил прибыль в пять раз, хотя до национализации был в минусе на 23 млрд 2019-10-11 14:16 480

Лента

12:30 Дикая "коммуналка": за что украинцы заплатят больше всего
12:00 В ЕС сделали заявление о границе на Донбассе
11:30 Почти лето: синоптики рассказали о погоде на выходных
11:00 Эксперты спрогнозировали, на сколько может упасть гривня
10:30 Украинцы прячут от государства деньги: масштабы обмана шокируют
10:00 В МИД анонсировали скорый обмен пленными
17:01 Журналист: глава СБУ Баканов вводит в «контору» странных людей
15:00 Разгневанный Усик резко осадил критиков перед дебютом в супертяжах: «Пусть выйдет»
14:30 В НБУ объяснили, почему растут цены при укреплении гривны
14:00 Зеленский признался, что у него аллергия на слово "капитуляция"