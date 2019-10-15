Экономика Что будет с долларом в ближайшие дни: прогнозы экспертов

2019-10-15 19:00 291

За пошедшие выходные и праздничные дни курсы доллара и евро существенно не изменились. Так, 15 октября НБУ установил официальный курс на уровне 24,54 грн за доллар и 27,10 грн за евро. А вот в обменниках стоимость национальной валюты незначительно снизилась. Наличные доллары можно сдать в среднем по 24,59 грн, купить — по 24,90 грн, наличные евро — сдать по 26,99 грн, купить — по 27,48 грн.

«Курс украинской гривни немного опустился и с утра во вторник торгуется на отметке 24,85 грн за доллар, несмотря на сообщение о том, что в подземных хранилищах Украины накоплено более 21 млрд кубометров газа, что достаточно для прохождения отопительного сезона, — сообщил руководитель отдела аналитики компании Forex Club Андрей Шевчишин. — В то же время рынок приходит в себя после выходных, поэтому спрос и предложение валюты несколько дестабилизированы.

Негативное влияние на гривню могут оказать санкции США против Турции по стали. Это в перспективе может ограничить поставки украинских стальных материалов в Турцию.

Вероятно, в ближайшей перспективе гривня продолжит движение в широком диапазоне — 24,5−25,0 грн за доллар", — отметил Шевчишин.

Анализируя ситуацию на валютном рынке за прошедшую неделю, к подобному выводу приходят и другие эксперты.

«За неделю курс доллара к гривне в отдельных сегментах валютного рынка изменился по-разному, официальный курс и курс наличного доллара в банках снизились, а на межбанке он незначительно вырос, — рассказал старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб. — Так, с прошлого вторника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, упал с 24,87 грн до 24,54 грн (- 1,3%). Спрос и предложение доллара на межбанке, по данным компании «Укрдилинг», за это же время выросли с 24,73—24,77 грн до 24,80−24,82 грн (+ 0,3% / + 0,2%). Средние курсы покупки и продажи наличного доллара в банках за неделю снизились с 24,71−25,09 грн до 24,59—24,94 грн (- 0,5% / - 0,6%). При этом разница между средней продажей и средней покупкой сохранилась на уровне 1,5%.

В конце минувшей недели руководитель проектов и программ департамента открытых рынков НБУ Эмал Бахтари напомнил, что украинский регулятор устанавливает официальный курс гривни к доллару на основании курса, который сложился в течение дня на межбанковском валютном рынке. Украина в 2015 году фактически перешла на плавающий валютный курс. Это означает, что НБУ не пытается фиксировать курс и не вмешивается в торги с целью задать некий тренд изменения, — сказал Бахтари. По его словам, вся роль НБУ — не допустить чрезмерных и слишком резких колебаний, поскольку это провоцирует панику. По мнению Бахтари, сообщения о том, что «НБУ установил курс» или «обесценил гривню», вводят в заблуждение. Корректно было бы говорить «рассчитал», потому что фактически так и происходит. На межбанковском валютном рынке в течение дня с 9:00 до 17:00 совершаются сделки, информация о которых поступает в НБУ, после чего центробанк по специальной формуле рассчитывает средневзвешенный уровень и публикует его.

На начавшейся неделе мы ожидаем умеренного роста курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 24,9 грн, а наличный доллар в банках — около 24,7−25 грн", — прогнозирует Вадим Иосуб.

Но некоторые эксперты считают, что к концу октября курс доллара может достигнуть четырехлетнего рекорда для данного периода и опустится к отметке 24 гривни.

«Сейчас баланс спроса и предложения указывает на то, что после неожиданного подорожания в продаже доллар нашел точку равновесия около 24,5 грн. Думаю, что в ближайшее время доллар может опуститься ниже этого диапазона и даже достичь 24 грн», — такой прогноз «Обозревателю» озвучил финансовый аналитик Егор Комов. — При этом курс доллара до 20 октября будет находиться около уже привычной отметки в 24,4−24,5 грн. На руку дешевому доллару сыграли долгие выходные, так как традиционно в этот период украинцы продают валюту для того, чтобы компенсировать расходы".

Однако банкиры считают, что в ближайшее время снизиться может стоимость не иностранной, а национальной валюты.