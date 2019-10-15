Спорт Александр УСИК: «Я бы предпочел бой с Джошуа»

2019-10-15 22:00 195

 

Александр Усик после дебютной победы в супертяжелом весе теперь нацеливается на титульный бой, а следующим соперником может стать Энтони Джошуа или Энди Руис.

Эти боксеры 7-го декабря проведут поединок, а на кону будут сразу три пояса.

«Если говорить о возможном бое с этими соперниками, то я бы предпочел выйти в ринг против Джошуа. Это вопрос не ко мне, а к промоутерам больше, но хочется именно этого поединка», - сказал Усик.

При этом победитель бой Джошуа - Руис получит двух обязательных претендентов на свои титулы - Усика, а также Кубрата Пулева, 1-го номера в рейтинге IBF.

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Александр УСИК: «Я бы предпочел бой с Джошуа» 2019-10-15 22:00 195
Победа над Португалией - результат трехлетней работы, - главный тренер сборной Андрей Шевченко 2019-10-15 10:41 324
фото Украина обыграла Португалию и вышла на Евро-2020 2019-10-14 23:44 504
Матч Украина-Португалия – где смотреть 2019-10-14 19:30 594

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