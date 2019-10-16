Экономика Аналитики МВФ прогнозируют постепенный рост курса доллара до 31,6 грн

2019-10-18 10:42 1020

Международный валютный фонд улучшил прогноз по курсу гривны на ближайшие пять лет. Аналитики Фонда полагают, что гривна будет девальвировать более низкими темпами, чем прогнозировалось ранее.

Согласно расчетам МВФ, курс гривны к доллару составит:

2019 год - 26,75 грн/доллар (июльский прогноз - 28,68 грн/доллар)

2020 год - 27,72 грн/доллар (июльский прогноз - 29,96 грн/доллар)

2021 год - 28,70 грн/доллар (июльский прогноз - 30,55 грн/доллар)

2022 год - 29,67 грн/доллар (июльский прогноз - 31,01 грн/доллар)

2023 год - 30,64 грн/доллар (июльский прогноз - 31,47 грн/доллар)

2024 год - 31,61 грн/доллар (июльский прогноз - 31,94 грн/доллар)

Согласно данным Нацбанка Украины, на данный момент средний курс гривны с начала года составляет 26,28 за доллар. 

По состоянию на 16 октября НБУ ослабил курс гривны сразу на 24 копейки - до 24,78 за доллар. В обменниках американскую валюту продают не ниже 24,90 - 24,98 грн.

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