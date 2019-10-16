Политика Рада приняла судебную реформу Зеленского, которую жестко раскритиковал Евросоюз

2019-10-16 14:12 162

На сегодняшнем заседании парламента депутаты приняли во втором чтении президентский законопроект о деятельности органов судейского управления. За закон №1008 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности органов судейского управления" проголосовали 236 депутатов.

Речь идет об изменениях в законы "О судоустройстве и статусе судей", "Об очистки власти" и "О Высшем совете правосудия".

Документ сокращает состав Верховного Суда с 200 до 100 судей, вводит новый порядок формирования Высшей квалификационной комиссии судей, создает при Высшем совете правосудия комиссию добродетели и этики, расширяет список должностей, на которые распространяется люстрация.

ГЕНСЕК СОВЕТА ЕВРОПЫ РАСКРИТИКОВАЛА СУДЕБНУЮ РЕФОРМУ ЗЕЛЕНСКОГО

Ни одна фракция, кроме Слуги народа, не голосовала за законопроект. Против голосовали фракции Голос, Европейская солидарность и Оппозиционная платформа - За жизнь.

Комитет Верховной Рады поддержал проект закона. Парламентарии отклонили ряд поправок, которые предлагали нардепы. В частности, предлагалось сохранить состав ВС в количестве 200 судей, а не 100.

Напомним, 12 сентября Верховная Рада поддержала в первом чтении президентский законопроект о деятельности органов судейского управления. Документ набрал 238 голосов. Не голосовала ни одна фракция, кроме Слуги народа.

Позже стало известно, что в Совете Европы раскритиковали проект судебной реформы в Украине. Законопроект предлагает масштабные изменения, которые могут иметь существенное влияние на независимость судебной системы, считает генсек Совета Европы.