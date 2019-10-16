Экономика В Евросоюзе оценили динамику торговли с Украиной

2019-10-16 16:30 204

За минувший год торговля между Украиной и Евросоюзомм выросла на 9%. Товарооборот Украины с ЕС достиг 40 млрд евро.

За прошлый год объем торговли Украины с Евросоюзом вырос на 9% и достиг 40 миллиардов евро. Об этом говорится в отчете Еврокомиссии о выполнении 35 крупнейших торговых соглашений, заключенных ЕС с 62 странами-партнерами, пишет Европравда в среду, 16 октября.

"Двусторонний товарооборот в 2018 году достиг 40 млрд евро, что на 9% больше по сравнению с 2017 годом. ЕС сохранил положительное сальдо торгового баланса в размере 4 млрд евро", - говорится в отчете.

Отмечается, что в течение прошлого года Украина достигла прогресса в выполнении соглашения о зоне свободной торговли с ЕС в некоторых секторах. ЕС приветствует, в частности, новый законопроект о государственных закупках.

Положительная динамика также присутствует в проведении реформы управления и приведения стандартов к нормам ЕС, продолжается работа по адаптации санитарных и фитосанитарных норм, в сферах таможенного сотрудничества и содействия торговле.

В то же время Еврокомиссия отметила, что Украине нужно усилить защиту прав интеллектуальной собственности и принять законодательство, соответствующее международным стандартам.

Также необходимо адаптировать к европейским правила предоставления государственной помощи.

"ЕС продолжает отслеживать и обсуждать с Украиной ряд других торговых раздражителей, например, новый закон о налоге на добавленную стоимость, принятый Украины в 2018 году, который запрещает возмещение налога на добавленную стоимость при экспорте рапса и сои", - говорится в отчете.

По данным ГФС, объем внешней торговли Украины в 2018 году составил 104,188 млрд долларов, что на 12% больше, чем в 2017 году. Отрицательное сальдо внешней торговли за 2018 год составляет 9,5 млрд долларов.

По данным ведомства, за прошлый год объем торговли Украины со странами ЕС составил 44,446 млрд долларов, что на 12% больше, чем годом ранее (39,569 млрд долларов).