Экономика НБУ повысил официальный курс доллара

2019-10-16 19:00 129

 

Национальный банк Украины (НБУ) на 17 октября 2019 года установил официальный курс на уровне 24,83 гривен за доллар, что на 5 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 17 октября установлен на таком уровне: 2483,5244 гривен за 100 долларов (+4,9485 гривен).

При этом курс доллара на 16 октября составляет 2478,5759 гривен за 100 долларов.

Напомним, сегодня межбанковский валютный рынок открылся ростом курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже вырос на 3 копейки до 24,83 гривен за доллар, курс в покупке до 24,79 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 14 копеек до 27,40 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил справочный курс на уровне 24,84 грн/доллар, повысив его по сравнению с 15 октября (24,77).

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