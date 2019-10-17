Экономика Доллар выше 27 гривен и замедление инфляции: НБУ раскрыл ожидания бизнеса

2019-10-17 19:30 141

 

Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогнозы для украинской экономики. Украинский бизнес не отстает и также повысил ожидания экономического роста в стране. Об этом свидетельствуют данные опроса руководителей компаний, который провел Национальный банк Украины (НБУ) в III квартале 2019 года.

В целом уровень деловой активности предприятий остается высоким, хотя и уменьшился за последний квартал. Индекс деловых ожиданий (ИДО) на следующие 12 месяцев составил 115,3% (в предыдущем квартале – 117,8%).

"Оживления деловой активности ожидают респонденты всех видов экономической деятельности. По мнению предпринимателей, рост экономической активности сохраняется благодаря улучшению ожиданий относительно инвестиционных расходов на проведение строительных работ, а также высоким оценкам общих объемов реализации продукции собственного производства и финансово-экономического состояния предприятий", – сообщила пресс-служба НБУ.

  • Инфляция

Бизнес прогнозирует инфляцию через 12 месяцев на уровне 6,9% (во II квартале – 7,7%, в I квартале – 9%). По-прежнему, самым значимым фактором влияния на инфляцию предприниматели называют увеличение затрат на производство.

"Улучшение инфляционных ожиданий бизнеса наблюдается третий квартал подряд", – констатируют в Набцанке.

  • Девальвация гривни / курс доллара

В течение следующих 12 месяцев предприниматели ожидают курс гривни на уровне 27,96 грн за доллар, тогда как в предыдущем квартале этот показатель составлял 28,82 грн за доллар. При этом почти треть компаний – 32,3% – ожидают, что курс не превысит 27 грн за доллар.

"Длительное сохранение благоприятной ситуации на валютном рынке (в частности, благодаря новым фундаментальным факторам – притоку иностранного капитала в гривневые облигации правительства и устойчивому увеличению урожайности в агросекторе) обуславливает и дальнейшее улучшение девальвационных ожиданий", – отметили в НБУ.

  • Собственный бизнес

Позитивные ожидания бизнеса по росту объемов производства в Украине в следующие 12 месяцев продолжают улучшаться. 39,5% компаний ожидают высоких темпов их роста (в предыдущем квартале – 38,2%) и лишь 9,1% предпринимателей ожидают снижение объемов производства. Основным фактором, которые по оценкам бизнеса ограничивает способность наращивать производство, остаются слишком высокие цены на сырье и материалы, а также энергоносители.

Более трети компаний – 38,6% – ожидают улучшения своего финансового состояния в течение следующих 12 месяцев, только 11,5% – ухудшения.

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