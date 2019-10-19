Спорт Гвоздик потерпел первое поражение и потерял чемпионский пояс

2019-10-19 10:00 156

 

Украинский боксер Александр Гвоздик потерял чемпионский титул WBC в полутяжелом весе, уступив досрочно другому чемпиону в своем дивизионе - россиянину Артуру Бетербиеву, по версии IBF.

Поединок начался без разведки. Бетербиев пошел с первых секунд в атаку, Гвоздик хорошо двигался и отвечал двойками.

Поединок состоялся в Филадельфии (США) и завершился техническим нокаутом в 10-м раунде.

Уже в первом раунде, в его концовке Бетербиев борцовским приемом завалил украинца на канвас и судья неожиданно засчитал нокдаун. Такое решение возмутило тренера украинца Тедди Атласа, который сразу побежал к рефери, да и зрители начали освистывать такое решение. Подумав в перерыве, тот перед началом второго раунда сообщил трем судьям, что отменяет нокдаун.

В дальнейшем на ринге был равный бой. Гвоздик лучше работал на дальней дистанции, активно используя джеб и часто пробивая точно комбинациями. Бетербиев лучше выглядел на ближнем бою, вкладываясь в удары.

Порой боксеры шли в откровенный размен, пробивая навстречу. Переломным стал девятый раунд, кода уставший Гвоздик стал много пропускать и с большим трудом сдерживать удары. Украинец спасался в клинчах и достоял до перерыва, но в следующем раунде Саша под мощными ударами Бетербиева трижды опускался на колено, судья трижды отсчитывал нокдаун и после последнего остановил бой.

Таким образом, Гвоздик потерял титул чемпиона мира по версии WBC, а Артур Бетербиев объединил пояса и теперь может называться сильнейшим в своем дивизионе, настаивая на продолжении объединения.

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