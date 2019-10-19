У Гвоздика сделали срочное заявление после провала, будущее экс-чемпиона определено

Промоутер бывшего чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBC Александра Гвоздика Боб Арум высказался по поводу его поражения в поединке с обладателем титула IBF Артуром Бетербиевым
Накануне украинский боксер в бою с россиянином проиграл техническим нокаутом в десятом раунде, потеряв свой чемпионский пояс.
По мнению американского промоутера, главной причиной поражения Гвоздика стало то, что Бетербиеву удалось его измотать.
При этом глава промоутерской компании Top Rank рассказал, с кем украинский экс-чемпион мира может провести свой следующий бой.
«Это был замечательный бой. Гвоздик перебоксировал Бетербиева в начале, но Артур измотал его и победил. Бетербиев — один из сильнейших полутяжеловесов, которых я видел. У него много энергии, он принимает тяжелые удары, но остается в бою и в итоге изматывает оппонента. Я думал, что Гвоздик побеждает в ближнем бою, однако Бетербиев поднажал.
Гвоздик очень и очень хорошо боксировал. У нас еще много боев в полутяжах, которые можно организовать. Возможно, Гвоздик проведет поединок против Хильберто Рамиреса после того, как восстановится», — приводит слова Арума ESPN.
В середине боя оппоненты шли в открытый обмен ударами и боксировали на встречных курсах. Гвоздик неплохо работал корпусом, уходя от ударов противника, и сумел нанести пару двоек.