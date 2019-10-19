Спорт У Гвоздика сделали срочное заявление после провала, будущее экс-чемпиона определено

2019-10-20 11:30 774

Промоутер бывшего чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBC Александра Гвоздика Боб Арум высказался по поводу его поражения в поединке с обладателем титула IBF Артуром Бетербиевым

Накануне украинский боксер в бою с россиянином проиграл техническим нокаутом в десятом раунде, потеряв свой чемпионский пояс.

По мнению американского промоутера, главной причиной поражения Гвоздика стало то, что Бетербиеву удалось его измотать.

При этом глава промоутерской компании Top Rank рассказал, с кем украинский экс-чемпион мира может провести свой следующий бой.

«Это был замечательный бой. Гвоздик перебоксировал Бетербиева в начале, но Артур измотал его и победил. Бетербиев — один из сильнейших полутяжеловесов, которых я видел. У него много энергии, он принимает тяжелые удары, но остается в бою и в итоге изматывает оппонента. Я думал, что Гвоздик побеждает в ближнем бою, однако Бетербиев поднажал.

Гвоздик очень и очень хорошо боксировал. У нас еще много боев в полутяжах, которые можно организовать. Возможно, Гвоздик проведет поединок против Хильберто Рамиреса после того, как восстановится», — приводит слова Арума ESPN.

Напомним, что противостояние началось практически без разведки, Бетербиев выглядел более агрессивно и начал идти вперед, но Гвоздику удалось выровнять ситуацию. В концовке трехминутки россиянин борцовским приемом завалил оппонента на настил ринга, а рефери ошибочно засчитал нокдаун, что вызвало возмущение не только у публики, но и у тренера украинца Тедди Атласа, который сразу же выбежал в ринг. Тем не менее в перерыве рефери отменил свое решение, сообщив об этом судьям.

В середине боя оппоненты шли в открытый обмен ударами и боксировали на встречных курсах. Гвоздик неплохо работал корпусом, уходя от ударов противника, и сумел нанести пару двоек.