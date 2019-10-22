Политика Facebook заблокировал российскую фабрику троллей в Instagram

2019-10-22 14:46 228

Facebook заблокировал сеть аккаунтов в Instagram, управляемых из РФ, которые были созданы с целью влияния на американские выборы президента в 2020 году. Оказалось, что аккаунты имели связи с российским Агентством интернет-исследований - организацией, которая, как утверждает Вашингтон, использовалась Москвой для вмешательства в выборы в США 2016 года.

"Сеть, связанная с Агентством интернет-исследований, использовала 50 учетных записей Instagram и одну учетную запись в Facebook, и имела 246 тыс. подписчиков, около 60% из которых были в Соединенных Штатах", - сообщил глава политики кибербезопасности Facebook Натаниэль Глейхер.

Создание этих аккаунтов было направлено, в основном, на политические дебаты в США, а также острые политические проблемы, которые вызывают общественные споры и противоречия. В данных учетных записях размещался материал, который может понравится сторонникам как республиканцев, так и демократов.

Facebook также приостановил работу трех отдельных сетей из Ирана.

Представители службы безопасности США предупреждают, что Россия, Иран и другие страны могут попытаться повлиять на результаты президентских выборов в следующем году. Чиновники говорят, что они находятся в состоянии повышенной готовности ко влиянию иностранных кампаний в социальных сетях.

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