Политика Сивохо ответил на критику в свой адрес из-за назначения в СНБО

2019-10-22 17:30 351

 

Известный украинский комик Сергей Сивохо прокомментировал свое назначение советником секретаря СНБО и призвал не спешить с выводами. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Я предлагаю не спешить с выводами, хайпом и хейтом. Скоро вы все увидите и тогда мы сможем конструктивно дискутировать", - заявил Сивохо.

Вместе с тем он подчеркнул, что в СНБО будет отвечать "только за гуманитарную политику, работу с людьми и смыслами", и будет работать "с большой и целеустремленной командой" выходцев из Донбасса.

"У нас огромное желание закончить эту войну, в том числе в головах", - отметил шоумен.

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