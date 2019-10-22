Политика В Украине посчитали переселенцев - цифра шокирует

2019-10-22 20:30 387

В Министерстве социальной политики по состоянию на 21 октября на территории Украины насчитано 1,4 миллиона переселенцев. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

Речь идет о людях, которые покинули временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей, а также Автономную Республику Крым.

"По состоянию на 21 октября 2019 года, по данным Единой информационной базы данных внутренне перемещенных лиц, учтено 1 413 649 переселенцев из временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и АР Крым", - говорится в сообщении.

Ранее представитель президента Украины в АР Крым Антон Кориневич проинформировал, что за время аннексии Крыма Россия переселила на остров более 140 000 российских граждан.

Напомним, ранее Верховная Рада Украины создала временную следственную комиссию о возобновлении территориальной целостности и обеспечении суверенитета Украины. "За" проголосовали 316 депутатов.

Созданная комиссия будет не реже одного раза в месяц обсуждать в закрытом режиме государственную политику в сфере возобновления суверенитета государства. В работе комиссии будут участвовать представители президента, Кабмина, вооруженных сил и правоохранителей.

Комиссии поручено обеспечить изучение состояния, а также решение вопросов взаимодействия комитетов ВР по противодействию возможным угрозам национальным интересам Украины в ходе подготовки и осуществления мероприятий, направленных на деоккупацию и реинтеграцию временно оккупированных территорий Украины.