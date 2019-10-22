Политика В Украине посчитали переселенцев - цифра шокирует

2019-10-22 20:30 387

 

В Министерстве социальной политики по состоянию на 21 октября на территории Украины насчитано 1,4 миллиона переселенцев. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

Речь идет о людях, которые покинули временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей, а также Автономную Республику Крым.

"По состоянию на 21 октября 2019 года, по данным Единой информационной базы данных внутренне перемещенных лиц, учтено 1 413 649 переселенцев из временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и АР Крым", - говорится в сообщении.

Ранее представитель президента Украины в АР Крым Антон Кориневич проинформировал, что за время аннексии Крыма Россия переселила на остров более 140 000 российских граждан.

Напомним, ранее Верховная Рада Украины создала временную следственную комиссию о возобновлении территориальной целостности и обеспечении суверенитета Украины. "За" проголосовали 316 депутатов.

Созданная комиссия будет не реже одного раза в месяц обсуждать в закрытом режиме государственную политику в сфере возобновления суверенитета государства. В работе комиссии будут участвовать представители президента, Кабмина, вооруженных сил и правоохранителей.

Комиссии поручено обеспечить изучение состояния, а также решение вопросов взаимодействия комитетов ВР по противодействию возможным угрозам национальным интересам Украины в ходе подготовки и осуществления мероприятий, направленных на деоккупацию и реинтеграцию временно оккупированных территорий Украины.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Помпео заявил, что доволен сотрудничеством с Украиной

2019-10-22 22:00 165

Синоптик назвала дату, когда в Украине будет резкое похолодание со снегом

2019-10-22 19:30 459

В Украине подорожает коммуналка: сколько будем платить зимой

2019-10-22 18:30 513

Евробляхи не выпускают из Украины: требуют оплатить штрафы

2019-10-22 18:00 495

Еще новости в разделе "Политика"

Помпео заявил, что доволен сотрудничеством с Украиной

2019-10-22 22:00 165

У Путина заявили о приостановке подготовки к нормандской встрече

2019-10-22 21:30 189

В Украине посчитали переселенцев - цифра шокирует

2019-10-22 20:30 387

Сивохо ответил на критику в свой адрес из-за назначения в СНБО

2019-10-22 17:30 1374
Все статьи раздела "Политика"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Помпео заявил, что доволен сотрудничеством с Украиной 2019-10-22 22:00 165
У Путина заявили о приостановке подготовки к нормандской встрече 2019-10-22 21:30 189
В Украине посчитали переселенцев - цифра шокирует 2019-10-22 20:30 387
Сивохо ответил на критику в свой адрес из-за назначения в СНБО 2019-10-22 17:30 1374

Лента

22:00 Помпео заявил, что доволен сотрудничеством с Украиной
21:30 У Путина заявили о приостановке подготовки к нормандской встрече
21:00 Украинцам рассказали, что будет с курсом доллара: заявление Минэкономики
20:30 В Украине посчитали переселенцев - цифра шокирует
20:00 В Украине изменили правила получения водительских прав - все будет сниматься
19:30 Синоптик назвала дату, когда в Украине будет резкое похолодание со снегом
19:00 Шахтер — Динамо Загреб. Букмекеры дали прогноз на матч Лиги чемпионов
18:30 В Украине подорожает коммуналка: сколько будем платить зимой
18:00 Евробляхи не выпускают из Украины: требуют оплатить штрафы
17:30 Сивохо ответил на критику в свой адрес из-за назначения в СНБО