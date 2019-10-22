Украинцам рассказали, что будет с курсом доллара: заявление Минэкономики

В кругу отечественных экономистов ожидается также пересмотр предположений относительно обменного курса
В следующем году, как ожидают в Министерстве экономики, ожидают снижения курса инфляции и укрепления гривны. Об этом во время брифинга 22 октября заявил заместитель министра экономики Сергей Николайчук. Чиновник убежден, что инфляция будет падать в течение следующего года.
«Министерство экономики пересматривает прогноз по инфляции в сторону понижения, приближает его к целям НБУ. Мы считаем в следующем году инфляция снизится до целевого коридора. По потребительской инфляции мы ожидаем в следующем году 5,5%», — сказал Николайчук.
В кругу отечественных экономистов ожидается также пересмотр предположений относительно обменного курса.
«Если в предыдущем прогнозе мы закладывали предыдущий курс 28 2 грн / долл, то сейчас мы видим, что гривна является более прочной, через ряд фундаментальных факторов», — отметил заместитель министра и добавил, что ожидается рост ВВП за год на 3,5% (3,3 было в прошлом году).
Он также добавил, что не стоит на следующий год прогнозы его команды ожидаются уже не на таком высоком уровне.
Напомним, недавно стало известно, что украинцы по-новому будут получать субсидии, «заберут все»: кому повезет.