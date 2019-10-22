Экономика Украинцам рассказали, что будет с курсом доллара: заявление Минэкономики

2019-10-22 21:00 240

 

В кругу отечественных экономистов ожидается также пересмотр предположений относительно обменного курса

В следующем году, как ожидают в Министерстве экономики, ожидают снижения курса инфляции и укрепления гривны. Об этом во время брифинга 22 октября заявил заместитель министра экономики Сергей Николайчук. Чиновник убежден, что инфляция будет падать в течение следующего года.

«Министерство экономики пересматривает прогноз по инфляции в сторону понижения, приближает его к целям НБУ. Мы считаем в следующем году инфляция снизится до целевого коридора. По потребительской инфляции мы ожидаем в следующем году 5,5%», — сказал Николайчук.

В кругу отечественных экономистов ожидается также пересмотр предположений относительно обменного курса.

«Если в предыдущем прогнозе мы закладывали предыдущий курс 28 2 грн / долл, то сейчас мы видим, что гривна является более прочной, через ряд фундаментальных факторов», — отметил заместитель министра и добавил, что ожидается рост ВВП за год на 3,5% (3,3 было в прошлом году).

Он также добавил, что не стоит на следующий год прогнозы его команды  ожидаются уже не на таком высоком уровне.

 В ближайшие несколько недель МВФ направит очередную миссию в Украине. Поскольку страна находится в хорошей макроэкономической ситуации — заявил министр.

Напомним, недавно стало известно, что украинцы по-новому будут получать субсидии, «заберут все»: кому повезет.

 Глава профильного комитета Рады по вопросам финансов Данил Гетманцев так охарактеризовал новый закон: это документ о наведении социальной справедливости. Аналитики соглашаются с подобной характеристикой и уверены, что закон поможет усовершенствовать правила проверки граждан на получение ими социальной помощи, на законодательном уровне.
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