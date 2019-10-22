Политика Помпео заявил, что доволен сотрудничеством с Украиной

2019-10-22 22:00 165

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майкл Помпео заявил, что остался доволен работой Государственного департамента по отношению к Украине. Соответствующая информация была обнародована на официальном сайте Госдепа.

По словам американского дипломата, он надеется на дальнейшее сотрудничество с украинским правительством и что оно принесет хорошие результаты.

Также Помпео отметил, что во время работы в Украине внимание было сосредоточено на уменьшении уровня коррупции и поставках оружия.

"Я присутствовал в тот момент, когда состоялся разговор между Владимиром Зеленским и Дональдом трампом. Я точно знаю, что мы работали над снижением коррупции в Украине. Наше внимание сосредоточено на поставках необходимого вооружения, чтобы украинская сторона смогла защититься от агрессии России", - заявил госсекретарь.

Кроме того он подчеркнул, что все вопросы он обсуждал с министром иностранных дел Вадимом Пристайко и доволен проделанной работой и надеется, что совместными усилиями можно достичь успеха.

"Я доволен проделанной работой и тем, к чему стремится новое правительство Украины. Надеюсь, что вместе мы достигнем успеха", - резюмировал Помпео.