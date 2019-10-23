Политика Американский дипломат неожиданно признал, что Трамп давил на Зеленского

2019-10-24 08:12 192

Скандал, разразившийся после обнародования расшифровки телефонной беседы лидеров США и Украины, получил новый поворот. На этот раз масла в огонь подлил Временный поверенный США в Украине, который прямым текстом заговорил о давлении со стороны Трампа на официальный Киев.

Временный поверенный США в Украине Уильям Тейлор в своих показаниях в Палате представителей заявил,  что Дональд Трамп потребовал от Владимира Зеленского заявить о начале расследования дела против компании Burisma и вероятного вмешательства Украины в выборы в США 2016 года в обмен на помощь в сфере безопасности. 

Как передает CNN, Тейлор, в частности, рассказал о своем телефонном разговоре с послом США в Евросоюзе Гордоном Сондландом в сентябре. Последний рассказал, что Трамп хочет, чтобы Зеленский публично объявил о расследовании дела Burisma и вмешательство в выборы, и от этого зависит, будет ли предоставлена Украине военная помощь, и состоится ли встреча между президентами обеих стран.

"Во время этого телефонного звонка посол Сондленд сказал мне, что президент Трамп сказал ему, что он хочет, чтобы президент Зеленский заявил публично, что Украина будет расследовать дело Burisma и вероятное вмешательство Украины в выборы в США 2016 года", - говорится в показаниях Тейлора.

Сондланд также сказал Тейлору, что ранее ошибся, заявив украинским чиновникам, что встреча Белого дома с Зеленским "зависит от публичного объявления расследований". "Посол Сондленд сказал, что на самом деле "все зависело от такого объявления, включая помощь с безопасности", - сказал дипломат.

В своих показаниях Уильям Тейлор рассказал, что бывший советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон выражал обеспокоенность в связи с телефонным разговором между американским лидером и Владимиром Зеленским.

"Посол Болтон выступал против телефонного разговора между президентом Зеленским и президентом Трампом из опасения, что "это будет катастрофой", - заявил Тейлор.

Тейлор сказал в августе и сентябре, что он "все больше обеспокоен" отношениями США с Украиной. Тейлор написал, что он обеспокоен тем, что "наши отношения с Украиной в основном взорваны нерегулярным, неофициальным каналом выработки политики США и отказом от жизненно важной помощи по внутриполитическим причинам".

По словам Тейлора, Болтон порекомендовал "отправить письмо от своей персоны государственному секретарю Помпео непосредственно".

"Я написал и передал такого письма 29 августа, описывая "нелепость", которую я видел в отказе от военной помощи Украине в то время, когда боевые действия еще были активными на востоке и когда Россия внимательно следила за тем, чтобы оценить уровень американской поддержке украинского правительства", - сказал Тейлор.

"Я сказал секретарю, что не могу и не буду защищать такую политику".

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