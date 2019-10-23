Политика Зеленский обсудил ситуацию на Донбассе с тем самым Штайнмайером

2019-10-23 14:45 234

Президент Украины в рамках визита в Японию встретился с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером. 

"Достижение мира на Донбассе и завершение кровопролития является безусловным приоритетом для меня и моей команды. Искренне благодарен вам за приложенные усилия для политико-дипломатического урегулирования войны на Донбассе, постоянное внимание к вопросу восстановления территориальной целостности Украины", – сказал Зеленский.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, лидеры стран пришли к выводу, что "нормандский формат" сегодня является ключевым для прекращения агрессии против Украины, и встреча должна быть проведена в ближайшем будущем.

Напомним, Зеленский находится в Токио с рабочим визитом, где пробудет до 24 октября. Программой визита предусмотрены встречи главы украинского государства с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, руководителями обеих палат парламента, членами японской парламентской ассоциации дружбы с Украиной и рядом других представителей. Также запланированы двусторонние встречи президента Украины с лидерами зарубежных стран.

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