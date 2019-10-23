Мир Стратегические бомбардировщики США 12 часов кружили над Черным морем

2019-10-23 15:14 153

Над акваторией Черного моря американские стратегические бомбардировщики B-52H провели совместную тренировку с самолетами ВВС Румынии, Грузии и Украины. Официальная Москва в бешенстве, хотя и предпринимать какие-либо ответные действия или провокации в отношении ВВС США в Кремле побоялись.

"Самолет B-52 из 2-го бомбардировочного крыла, выполнявший рейсы с ВВС США в Фэрфорде (Великобритания), недавно вернулся из полета в Черноморском регионе, который был сосредоточен на обучении интеграции и взаимодействию с европейскими союзниками и партнерами", - сообщает пресс-служба Командования ВВС США в Европе.

Полет, который длился около 12 часов, включал в себя совместную тренировку с Румынией, Украиной и Грузией.

Военнослужащие 2-го бомбардировочного крыла, базирующегося на авиабазе Барксдейл, штат Луизиана, проводят тренировку совместно с европейскими союзниками. Данные маневры направлены на повышение глобальной стабильности и безопасности.

По данным СМИ, 10 октября США перебросили на передовую базу Фэрфорд в Великобритании авиационную группу в составе четырех стратегических бомбардировщиков B-52H. После трансатлантического перелета три бомбардировщика B-52H первоначально осуществили демонстративные подлеты к границам Калининградской области, а затем уже совершили посадку в Англии.