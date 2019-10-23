Политика В НАТО хотят расширить военную помощь Украине

2019-10-23 17:00 54

 

НАТО призывает страны альянса расширить военную помощь Украине. Об этом заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции в преддверии встреч министров обороны НАТО.

По его словам, НАТО поддерживает шаги по выполнению минских соглашений и видит прогресс в этом процессе.

"Мы видим прогресс в реализации минских соглашений, в частности произошел обмен удерживаемыми", - сказал Столтенберг.

Генсек НАТО подчеркнул, что страны альянса не признают аннексию Крыма. Столтенберг также рассказал о визите представителей НАТО в Украину.

"Евроатлантический совет через несколько дней посетит Киев и Одессу, чтобы получить информацию от Зеленского и его правительства. Мы проведем обмен мнениями о том, как НАТО может поддерживать Украину. Сегодня мы думаем о том, как мы можем делать больше для Украины", - подчеркнул он.

Напомним, североатлантический совет НАТО под председательством генсекретаря Альянса Йенса Столтенберга посетит Украину 30-31 октября. В рамках визита представители Альянса побывают в Одессе и Киеве.

В первый день делегация из Брюсселя прибудет в Одессу, где встретится с кадетами, посетит корабли и ознакомится с актуальной военной ситуацией в Украине. Для Североатлантического совета будут проведены специальные брифинги при участии министра обороны.

Также сообщалось, что НАТО поддерживает стремление Украины к дальнейшей европейской интеграции, в том числе к членству в ЕС.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Впервые названа реальная причина задержки военной помощи США Киеву

2019-10-21 08:14 1617

В Украине хотят разрешить двойное гражданство

2019-10-16 18:00 1359

Глава МИД Украины озвучил компромиссы по Донбассу и чего Киев ждет от РФ

2019-10-15 12:43 1821

фото Скорая помощь Дубая станет самой быстрой в мире - медиков пересаживают на суперкары

2019-10-11 11:40 1401

Еще новости в разделе "Политика"

В НАТО хотят расширить военную помощь Украине

2019-10-23 17:00 54

Зеленский: "Слуги народа" должны пройти полиграф

2019-10-23 16:30 102

У Трампа заявили о продуманной клевете по поводу требований к Зеленскому

2019-10-23 15:46 123

Зеленский обсудил ситуацию на Донбассе с тем самым Штайнмайером

2019-10-23 14:45 225
Все статьи раздела "Политика"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

В НАТО хотят расширить военную помощь Украине 2019-10-23 17:00 54
Зеленский: "Слуги народа" должны пройти полиграф 2019-10-23 16:30 102
У Трампа заявили о продуманной клевете по поводу требований к Зеленскому 2019-10-23 15:46 123
Зеленский обсудил ситуацию на Донбассе с тем самым Штайнмайером 2019-10-23 14:45 225

Лента

17:00 В НАТО хотят расширить военную помощь Украине
16:30 Зеленский: "Слуги народа" должны пройти полиграф
15:46 У Трампа заявили о продуманной клевете по поводу требований к Зеленскому
15:14 Стратегические бомбардировщики США 12 часов кружили над Черным морем
14:45 Зеленский обсудил ситуацию на Донбассе с тем самым Штайнмайером
фото 14:13 В Коцюбинском Киевской области выкрали 3-месячного ребенка - введен план "Перехват"
13:44 Турция завершает военную операцию в Сирии - курды покинули район
13:12 Бацька готовит ответ на размещение в Литве военного контингента США у границ Беларуси
фото 12:52 Що подивитись у Національній опері України у листопаді
12:50 НАБУ расследует сговор руководства "Аграрного фонда" с группой компаний Фирташа